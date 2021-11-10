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18:55 10.11.2021

Руслан Демченко занимается своей работой - Данилов

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Руслан Демченко занимается своей работой - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его заместитель Руслан Демченко "занимается своей работой".

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос, почему Демченко избежал люстрации, Данилов сказал: "Руслан Михайлович занимается своей работой. Если есть какие-то вопросы, то это точно не ко мне, а к соответствующим органам. У органов вопросов к Руслану Михайловичу вопросов на сегодняшний день нет".

Демченко не подлежал люстрации, поскольку является участником боевых действий, на которых действие закона не распространяется.

Теги: #работа #демченко
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Интерфакс-Украина
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