Руслан Демченко занимается своей работой - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что его заместитель Руслан Демченко "занимается своей работой".

На брифинге в среду в Киеве, отвечая на вопрос, почему Демченко избежал люстрации, Данилов сказал: "Руслан Михайлович занимается своей работой. Если есть какие-то вопросы, то это точно не ко мне, а к соответствующим органам. У органов вопросов к Руслану Михайловичу вопросов на сегодняшний день нет".

Демченко не подлежал люстрации, поскольку является участником боевых действий, на которых действие закона не распространяется.