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18:12 10.11.2021

Енин о возможном прорыве украинско-белорусской границы мигрантами с Ближнего Востока: Мы не дадим втянуть Украину в миграционную войну

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Енин о возможном прорыве украинско-белорусской границы мигрантами с Ближнего Востока: Мы не дадим втянуть Украину в миграционную войну

Министерство внутренних дел Украины усиливает группировку Госпограслужбы, Нацгвадии и Нацполиции в граничащих с Беларусью регионах для предотвращения возможности прорыва украинско-белорусской границы мигрантами с Ближнего Востока, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.

"Наша разведка сообщает о том, что Беларусь наращивает количество мигрантов на своей территории, речь может идти о тысячах людей, которых хотят использовать в качестве оружия. Мы знаем, где может быть самый вероятный прорыв границы. И там мы укрепляем защиту, также укрепление проходит вдоль границы с Республикой Беларусь", - рассказал Енин агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Он уточнил, что количество военнослужащих, защищающих государственную границу Украины – удвоится. "Мы не дадим втянуть пограничные территории Украины в миграционную войну", - подчеркнул Енин.

Замглавы МВД добавил, что для остановки возможного движения колонн нелегальных мигрантов будут использованы все силы и средства, которые позволяет использовать закон об охране государственной границы.

"Начиная с использования физической силы для вытеснения нелегальных мигрантов до использованию спецсредств, имеющихся на вооружении наших правоохранителей", - уточнил Енин.

Теги: #мвд #ответ #беларусь
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