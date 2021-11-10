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18:10 10.11.2021

Украина готова принять соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм России – Данилов

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Украина готова принять соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм России – Данилов

Украина готова принять соответствующие решения в ответ на энергетический терроризм со стороны Российской Федерации, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"У нас есть два решения Совета национальной безопасности и обороны касательно нашего энергетического комплекса, у нас есть протокольные поручения, которые были на предыдущем заседании СНБО, все эти документы являются публичными, вы можете с ними ознакомиться, там все прописано, что должен делать Кабинет министров. Единственное, что могу сказать: в случаем необходимости, если будет продолжаться сложная ситуация, мы не исключаем использования Российской Федерации, а именно по вопросам энергетического терроризма по отношению к нашей стране будут приняты соответствующие решения", – сказал Данилов на брифинге в Киеве в среду.

Теги: #рф #украина #энергетика
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