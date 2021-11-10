СНБО заслушает НАБУ по делу "Роттердам+" – Данилов

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) в ближайшее время заслушает отчет Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) по делу "Роттердам+", сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Мы в ближайшие дни, завтра-послезавтра заслушаем представителей соответствующего силового органа - НАБУ - относительно дела "Роттердам+", – сказал Данилов на брифинге в среду по итогам заседания СНБО.

По данным агентства "Интерфакс-Украина", назначенное на вчера заседание Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), на котором должна была рассматриваться апелляция на закрытие дела в мае текущего года прокурором Денисом Демкивым, перенесено на 15 ноября.

"Официальная причина – пандемия COVID-19", – отметил собеседник агентства.

Как сообщалось, старший группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины (САП) Денис Демкив вчера в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" отметил, что возможный отказ Апелляционной палаты ВАКС в удовлетворении апелляций на постановление о закрытии дела "Роттердам+" будет окончательным решением в этом деле, поскольку действующий Уголовно-процессуальный кодекс не предусматривает оспаривание постановлений о закрытии дела в Верховном суде.

В апреле 2016 года Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), начала применение нового порядка формирования прогнозной оптовой рыночной цены (ОРЦ) на электроэнергию, которая влияет на установление тарифов на э/э для промышленных потребителей (постановление №289 от 3 марта 2016 года). Порядок, в частности, определял цену угля по формуле "стоимость в порту "Роттердам" (API2) плюс стоимость доставки в Украину".

САП и НАБУ в 2019 году уведомили о подозрении ряд лиц, в частности экс-главу НКРЭКУ Дмитрия Вовка и сотрудников группы "ДТЭК", обвиняя их якобы в нанесении убытков потребителям на сумму около 19 млрд грн.

С 1 июля 2019 года была запущена новая модель рынка электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен, в том числе формула "Роттердам+", прекратила действие, однако расследование НАБУ продолжалось, а дело начало слушаться в судах.

Дело расследовалось с 2017 года. Производство по этому делу неоднократно останавливалось, оно закрывалось и возобновлялось путем отмены процессуального решения о закрытии. Решение прокурора САП о закрытии уголовного производства, в отношении которого было подано жалобы, было очередным таким решением.