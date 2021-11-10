Российские наемники трижды открывали огонь с полуночи, потерь в рядах Объединенных сил нет – штаб ООС

Российские наемники три раза нарушили режим прекращения огня на востоке Украины с начала суток по состоянию на 17.00 10 ноября, один из которых - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения, сообщается на странице Операции объединенных сил в Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий врага нет. Украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, и заставили противника прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

Противник вел обстрелы из минометов калибра 82 мм, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов различных систем, а также из стрелкового оружия.