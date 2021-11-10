Заседание по делу Саакашвили в Тбилиси прошло без его участия, информации о его здоровье нет – Денисова

В городском суде Тбилиси (Грузия) состоялось судебное заседание по делу гражданина Украины, председателя Исполнительного комитета Национального совета реформ Украины, экс-президента Грузии Михеила Саакашвили без его участия, сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Михеил, считая себя невиновным, ходатайствовал о публичном рассмотрении дела при своем участии. Впрочем, пенитенциарная служба не удовлетворила это ходатайство, приняв решение не доставлять Саакашвили на судебный процесс. Свои действия объяснили возможными деструктивными действиями в случае этапирования Саакашвили в зал суда, а также рисками для здоровья. Адвокаты обратились с ходатайством об отводе состава суда, который принял решение рассматривать дело Саакашвили без его присутствия", - написала Денисова в Facebook в среду.

По ее словам, это нарушает ст.6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, гарантирующую право на справедливое и публичное разбирательство. В связи с этим омбудсмен призвала иностранные государства и международные правозащитные организации отреагировать на это нарушение и потребовать восстановить право Саакашвили посетить судебный процесс, анонсированный на 29 ноября.

"Саакашвили, задержанный 1 октября 2021 года, голодает уже 41 день. С 8 ноября 2021 года он находится в медицинском учреждении при учреждении исполнения наказаний №18 г.Глдани. О состоянии его здоровья в настоящее время информации нет", - добавила Денисова.

Как сообщалось, 3 ноября президент Грузии Саломе Зурабишвили на специальном брифинге вновь повторила, что не помилует бывшего главу государства Михеила Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси, после чего помещен в тюрьму в городе Рустави, где объявил голодовку. 8 ноября его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси (район Глдани). 9 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.