Данилов на предложение немецкого депутата разместить беженцев в Украине: Возьмите мигрантов к себе домой или разместите в Бундестаге

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов не считает уместным предложение одного из немецких социал-демократов в Бундестаге разместить временно в Украине мигрантов с Ближнего Востока, застрявших на границе между Польшей и Беларусью.

"У нас есть предложение социал-демократам Германии взять к себе домой по 2, по 3, по 5 мигрантов. Если мало места, то в Бундестаге у них там есть кабинеты. Пусть берут их к себе и пусть там находятся", - отметил секретарь СНБО во время брифинга в среду в Киеве.

Он также выразил недоумение на счет того, почему Украина должна брать мигрантов к себе.

"С какого перепугу мы должны их брать к себе, если о них должны заботиться немцы? Очень странно, когда немцы нам начинают рассказывать, что нам по этому поводу делать", - подытожил Данилов.

Ранее депутат от Социал-демократической партии в Бундестаге Нильс Шмид предложил направлять мигрантов с Ближнего Востока, которые застряли на польско-белорусской границе, в Украину для временного размещения до тех пор, пока будет продолжаться процедура предоставления им убежища.

Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, почему именно Украина, а не какая-то из стран ЕС, Шмид заявил, что таким образом Брюссель сможет показать беженцам, что "они не попадут в Евросоюз автоматически". При этом парламентарий раскритиковал действия польских пограничников, заявив, что страна якобы не соблюдает нормы международного права по защите беженцев.