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17:32 10.11.2021

Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

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Литва стягивает дополнительные силы на границу с Беларусью

Полиция Литвы направила дополнительные силы на границу с Беларусью в помощь пограничникам после вступления в силу на этой территории чрезвычайного положения, однако точная численность сотрудников полиции не раскрывается.

"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент - с целью осуществления мер, предусмотренных законом о ЧП", - сказал в среду генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела агентству BNS.

Он сообщил, что прислать дополнительные силы попросили полицию в пограничном ведомстве.

При этом, Пожела не назвал точную цифру сотрудников полиции. По его словам, количество сотрудников полиции было отправлено "с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона".

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Сейм (парламент) Литвы постановил ввести режим чрезвычайного положения на границе с Беларусью с полуночи 10 ноября. ЧП вводится на месяц с 10 ноября на участке границы и на территории, которая удалена от границы на 5 км вглубь страны, а также в местах расселения мигрантов в Кибартае, Мядининкае, Пабраде, Рукле и в Вильнюсе.

ЧП вводится по предложению правительства и по представлению председателя сейма Виктории Чмилите-Нильсен из-за критической ситуации с наплывом иностранцев.

Теги: #граница #литва #беларусь
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