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16:49 10.11.2021

В Польше зафиксировали на границе с Беларусью почти 600 попыток проникновения незаконных мигрантов за сутки

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В Польше зафиксировали на границе с Беларусью почти 600 попыток проникновения незаконных мигрантов за сутки

Нелегалы за вторник предприняли 599 попыток перехода границы из Беларуси в Польшу, сообщили в Погранслужбе Польши в среду.

"Вчера зафиксировано 599 попыток незаконного пересечения границы Польши и Беларуси", - говорится в сообщении ведомства в твиттере.

За минувший день задержаны девять человек (пять ливанцев, трое иракцев и один сириец). 48 мигрантов получили предписания с требованием покинуть территорию Польши.

За помощь мигрантам задержаны три человека (граждане России, Швеции и Литвы), проинформировали в польской Погранслужбе.

Как сообщалось, в Польше за август-октябрь зафиксировали более 28,5 тыс. попыток незаконного перехода границы мигрантами. Больше всего в октябре - около 17,3 тыс., в августе - более 3,5 тыс., в сентябре - почти 7,7 тыс.

Ситуация на границе Беларуси и Польши осложнилась 8 ноября, когда к польской границе с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос возле границ Евросоюза, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Европу, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это "гибридной агрессией". Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #польша #нелегалы #беларусь
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