Венедиктова после встречи с европарламентариями: у нас есть доверие и поддержка

Европейские партнеры поддерживают работу Украины в сфере противодействия контрабанде и коррупции, подчеркнула генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Для нас очень важно быть в диалоге с европейскими партнерами. Мне кажется, что в этих высоких кабинетах действительно слышат от украинской власти, от органов правопорядка не просто слова, а подтверждение борьбы с коррупцией конкретными действиями", - сказала Венедиктова журналистам в среду в ходе рабочего визита в Брюссель.

"Европейские институты сегодня подтвердили нам, что они действительно с нами в партнерских отношениях… Доверие и поддержку мы сегодня получили", - отметила она.

Венедиктова подчеркнула, что для Украины и украинских правоохранительных органов крайне важно доверие и сотрудничество с европейскими партнерами.

По ее словам, отдельно обсуждалась тема противодействия контрабанде.

"Важно, чтобы Украина и Европейский союз не теряли средства, которые иду в карман контрабандистам", - добавила генпрокурор.

В ходе визита в Брюссель Венедиктова провела встречу с европарламентариями – членами "Группы друзей Украины", комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, комиссаром по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи, генеральным директором Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества Вилле Итала и другими высокопоставленными чиновниками ЕС.