События

16:04 10.11.2021

Венедиктова после встречи с европарламентариями: у нас есть доверие и поддержка

1 мин читать
Венедиктова после встречи с европарламентариями: у нас есть доверие и поддержка

Европейские партнеры поддерживают работу Украины в сфере противодействия контрабанде и коррупции, подчеркнула генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Для нас очень важно быть в диалоге с европейскими партнерами. Мне кажется, что в этих высоких кабинетах действительно слышат от украинской власти, от органов правопорядка не просто слова, а подтверждение борьбы с коррупцией конкретными действиями", - сказала Венедиктова журналистам в среду в ходе рабочего визита в Брюссель.

"Европейские институты сегодня подтвердили нам, что они действительно с нами в партнерских отношениях… Доверие и поддержку мы сегодня получили", - отметила она.

Венедиктова подчеркнула, что для Украины и украинских правоохранительных органов крайне важно доверие и сотрудничество с европейскими партнерами.

По ее словам, отдельно обсуждалась тема противодействия контрабанде.

"Важно, чтобы Украина и Европейский союз не теряли средства, которые иду в карман контрабандистам", - добавила генпрокурор.

В ходе визита в Брюссель Венедиктова провела встречу с европарламентариями – членами "Группы друзей Украины", комиссаром по вопросам юстиции Дидье Рейндерсом, комиссаром по вопросам расширения и соседства Оливером Варгеи, генеральным директором Европейского управления по вопросам предотвращения злоупотреблений и мошенничества Вилле Итала и другими высокопоставленными чиновниками ЕС.

Теги: #венедиктова #евросоюз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:51 10.11.2021
Генпрокурор: со дня на день ждем избрания нового руководителя САП

Генпрокурор: со дня на день ждем избрания нового руководителя САП

22:58 04.11.2021
Генпрокурор о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Харькове: ответственность должны нести не только дети, но и родители

Генпрокурор о смертельном ДТП с участием несовершеннолетнего водителя в Харькове: ответственность должны нести не только дети, но и родители

15:29 26.10.2021
Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет

Генпрокурор Венедиктова: Ревизия наградного оружия, скорее всего, будет

15:19 26.10.2021
Генпрокурор: преждевременно говорить о квалификации действий Кивы в связи с его видео с выстрелами из автомата

Генпрокурор: преждевременно говорить о квалификации действий Кивы в связи с его видео с выстрелами из автомата

14:45 26.10.2021
Генпрокурор о покушении на Шефира: отсутствие информации о расследовании не означает, что расследование не проводится

Генпрокурор о покушении на Шефира: отсутствие информации о расследовании не означает, что расследование не проводится

14:47 23.10.2021
Венедиктова о подделке COVID-19-сертификатов: от меня пощады не ждите

Венедиктова о подделке COVID-19-сертификатов: от меня пощады не ждите

14:42 13.10.2021
Руководство Администрации президента содействовало поставкам угля из ОРДЛО в 2014-15 гг. - генпрокурор

Руководство Администрации президента содействовало поставкам угля из ОРДЛО в 2014-15 гг. - генпрокурор

16:49 12.10.2021
Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского бизнесмена Титова в 2020 году – генпрокурор

Задержан киллер, пытавшийся убить николаевского бизнесмена Титова в 2020 году – генпрокурор

11:07 12.10.2021
Венедиктова подписала два информационных сообщения для направления в Офис прокурора МУС

Венедиктова подписала два информационных сообщения для направления в Офис прокурора МУС

11:18 11.10.2021
Десять стран ЕС настаивают на включении атомной энергетики в "зеленую" таксономию

Десять стран ЕС настаивают на включении атомной энергетики в "зеленую" таксономию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Данилов: СНБО обсудил адекватные действия Украины в связи с ситуацией с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС

СНБО вводит санкции против 8 лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму – Данилов

Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога найден повешенным в своей квартире

Правительство Украины уволило Чечеткина с должности главы ГСЧС

Аваков: я не планирую своего участия в партии Разумкова

ПОСЛЕДНЕЕ

Данилов: СНБО обсудил адекватные действия Украины в связи с ситуацией с беженцами на границе Беларуси со странами ЕС

СНБО вводит санкции против 8 лиц, причастных к открытию представительства Никарагуа в оккупированном Крыму – Данилов

В Польше зафиксировали на границе с Беларусью почти 600 попыток проникновения незаконных мигрантов за сутки

Двоюродный брат покойного мэра Кривого Рога найден повешенным в своей квартире

Государство за два года закроет долги по пенсиям перед пенсионерами-переселенцами - Верещук

Бельгия осталась открытой для вакцинированных украинцев

Бельгия осталась открытой для вакцинированных украинцев

Суд отменил арест Саакашвили по делу о разгоне митинга 7 ноября 2007 года

Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

Кабмин назначил директора Ренийского морпорта

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА