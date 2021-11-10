Бельгия осталась открытой для вакцинированных украинцев

Для граждан Украины, которые полностью вакцинировались от COVID-19, Бельгия сохранила право полноценного въезда в страну, сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Ранее в СМИ были противоречивые сообщения о путешествиях украинцев в Бельгию. Измена отменяется. Бельгия сохранила возможность въезда для украинцев, которые полностью вакцинировались", - написал Кулеба на своей странице в Twitter.

Все условия въезда в Бельгию доступны на консульском сайте: https://tripadvisor.mfa.gov.ua.

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды, Австрия, Дания и Чехия.

9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться. Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.