Генпрокурор: со дня на день ждем избрания нового руководителя САП

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова надеется, что в ближайшее время конкурс по избранию руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) будет завершен.

"Почему так долго длится конкурс? (на избрание руководителя САП - ИФ) Начали мы конкурс 4 июня 2020 года… комиссия понимает важность должности, на которую проводится конкурс – это будет самый главный прокурор в антикоррупционной сфере. Помнимая, что этот конкурс могли заблокировать на любом этапе, комиссия подходила к избранию очень тщательно. Видимо, эта тщательность и связана с таким длительным сроком", - сказала Венедиктова журналистам в среду в ходе рабочего визита в Брюссель.

В этом контексте она продолжила: "Когда должен быть назначен руководитель САП? Мы ждем этого со дня на день".

При этом генпрокурор воздержалась называть какие-либо даты, сославшись на то, что это от нее не зависит.

"Мы делаем все для того, чтобы все произошло как можно быстрее. Надеюсь, что до нового года у нас будет новый руководитель САП", - подытожила генпрокурор.

Как известно, конкурс по избранию руководителя САП находится на финальной стадии. Планировалось, что после практического задания на профессиональную компетентность на текущей неделе состоится завершающее конкурс собеседование двух претендентов на эту должность, но оно было перенесено.

На должность руководителя САП претендуют детектив НАБУ Александр Клименко и прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.