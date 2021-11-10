Завершился ремонт участка дороги от КПП "Устилуг–Зосин" до Владимира-Волынского – "Укравтодор"

На Волыни по президентской программе "Большое строительство" завершился ремонт 13-километрового участка трассы Н-22 Устилуг - Луцк - Ривне.

Как сообщает Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") на своей Facebook-странице, речь об участке дороги от международного контрольно-пропускного пункта "Устилуг – Зосин" до г.Владимир-Волынский.

"Ремонт на этом участке дороги Н-22 проведен по контрактам, заключенным в рамках реализации договора между правительством Украины и правительством Республики Польша о предоставлении кредита на условиях связанной помощи", - указано в сообщении.

Агентство также отмечает, что на участке Устилуг - Владимир-Волынский впервые на волынских автодорогах реализован распространенный в странах ЕС принцип строительства дорог Design and build (проектируй – строй). Суть его в том, что единственная подрядная компания сначала проектирует участок дороги, а затем его строит (ремонтирует).

Весь комплекс работ проделала подрядная организация из Польши Drog-Bud Sp. z o.o.

Всего в Волынской области в текущем году планируют восстановить более 195 км дорог государственного значения.