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14:00 10.11.2021

Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к энергосистеме

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Южно-Украинская АЭС подключила первый блок к энергосистеме

Южно-Украинская атомная электростанция (АЭС) в 11:57 среды подключила первый блок к энергосистеме страны после завершения планового капитального ремонта, сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

По ее данным, ППР был выполнен почти на 10 суток раньше запланированного срока - 94,5 суток вместо 104.

Таким образом, по состоянию полдень среды в работе находятся 12 из 15 энергоблоков четырех действующих АЭС Украины. На блоке №4 Запорожской АЭС длятся 81-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №2 ЗАЭС – 71-е сутки среднего планового ремонта, на блоке №3 Ривненской АЭС – 58-е сутки текущего планового ремонта.

В пресс-службе также напомнили, что к концу недели ожидается подключение к сети третьего блока Ривненской АЭС, на котором уже ведутся пусковые операции, и "Энерготом" будет работать 13 блоками.

Показатели, характеризирующие радиационное, противопожарное и экологическое состояние на промплощадках всех АЭС страны, находятся в пределах нормы.

Южно-Украинская АЭС с тремя энергоблоками ВВЭР установленной мощностью 1000 МВт каждый расположена в Николаевской области. Эксплуатирует также Ташлыкскую ГАЭС установленной мощностью 302 МВт в турбинном режиме и Александровскую ГЭС установленной мощностью 11,5 МВт.

"Энергоатом" является оператором всех четырех действующих АЭС Украины. Эксплуатирует 15 энергоблоков, оснащенных водо-водяными энергетическими реакторами общей установленной электрической мощностью 13,835 ГВт.

Теги: #подключение #юаэс
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