Кабмин утвердил новый инструмент госполитики на базе принципов и подходов Results-Based Management - Шмыгаль

Кабинет министров утвердил новый инструмент государственной политики на базе принципов и подходов Results-Based Management для улучшения оценивания работы министров и министерств, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С помощью специального программного обеспечения в реальном времени можно будет следить за выполнением стратегических задач и проектов министерств. Сегодня правительство утвердило новый инструмент государственной политики на базе принципов и подходов RBM (Results-Based Management), чтобы лучше оценивать работу министров и министерств, качественно планировать и выполнять наши задачи", - заявил Шмыгаль на заседании правительства в среду.

По его словам, соответствующие практики управления применяются правительствами многих развитых государств, что делает их политику открытой, предсказуемой и ориентированной на результат.

"Персонализация усилит личную ответственность и обозначит четкие задачи", - добавил Шмыгаль.

Отмечается, что сейчас IT-инструмент ProjectUA отображает 12 национальных приоритетов программы деятельности правительства.