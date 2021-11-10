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13:28 10.11.2021

В Украине появится премия президента "Волонтер года"

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В Украине появится премия президента "Волонтер года"

Кабинет министров Украины предлагает учредить премию президента Украины "Волонтер года".

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду.

Отмечается, что данную премию предлагается учредить для содействия развитию и популяризации волонтерской деятельности, поддержки общественных инициатив относительно ведения волонтерской деятельности и чествования волонтеров, которые сделали существенный взнос в развитие волонтерского движения.

В случае подписания данного указа президентом, Кабмин в трехмесячный срок разработает порядок назначения и выплаты премии.

Теги: #премия #волонтер
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