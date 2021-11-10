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12:59 10.11.2021

Вакцинированные украинцы могут въезжать в Чехию на прежних условиях

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Вакцинированные украинцы могут въезжать в Чехию на прежних условиях

Правила въезда в Чехию для вакцинированных украинцев сохранились, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Чехия остается открытой для путешествий вакцинированных украинцев на тех же условиях, что и раньше. Продолжаем работать с партнерами в странах ЕС с целью сохранения свободы передвижения наших граждан", - написал он в своем аккаунте в Твиттер.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины. 

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия, Эстония, Нидерланды

9 ноября Европейский Союз обнародовал решение, которым исключил Украину из списка стран, для которых рекомендуется снять ограничительные меры, введенные на необязательные поездки в ЕС по причине пандемии COVID-19.

Вместе с тем, каждая страна-член ЕС вправе принять решение "отменить временные ограничения на несущественные поездки в ЕС для полностью вакцинированных путешественников".

Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет по-прежнему пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться.

Решение было принято в связи с ростом заболевания коронавирусом.

Украина была включена в список, который пересматривается каждые две недели, 15 июля.

Теги: #чехия #украинцы
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