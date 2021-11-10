Госпогранслужба не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину

Государственная пограничная служба Украины на данный момент не фиксирует попыток нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину, сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко.

"Мы не фиксируем попыток групп нелегальных мигрантов попасть из Беларуси в Украину по состоянию на этот момент", - сказал Демченко агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

По его словам, Госпогранслужба учитывает ситуацию на границе Польши, Литвы, Латвии с Беларусью, большое количество нелегальных мигрантов, которые пытаются следовать из Беларуси в страны ЕС.

"Мы, конечно, не исключаем, что эти потоки могут быть перенаправлены в направлении Украины. Это все мы учитываем в нашей служебной деятельности", - пояснил Демченко.