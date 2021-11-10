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12:15 10.11.2021

Нидерланды сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

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Нидерланды сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

Граждане Украины, получившие полный курс вакцинации от Covid-19, смогут въезжать в Нидерланды при наличии подтверждающих документов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда также потребуется негативный тест", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины. 

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия и Эстония.

Теги: #нидерланды #украинцы #въезд
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