Нидерланды сохранили возможность въезда для вакцинированных граждан Украины

Граждане Украины, получившие полный курс вакцинации от Covid-19, смогут въезжать в Нидерланды при наличии подтверждающих документов, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Нидерланды также сохранили возможности путешествий для граждан Украины, прошедших полный курс вакцинации. С 13 ноября кроме свидетельства о вакцинации для въезда также потребуется негативный тест", - написал Кулеба в соцсети Twitter.

Все условия въезда доступны на сайте Консульской службы Украины.

Как сообщалось, ранее о сохранении возможности въезда для украинцев сообщили Кипр, Хорватия и Эстония.