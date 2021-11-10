В Киеве на базе ВДНХ пройдут антитеррористические учения

Антитеррористический центр при Службе безопасности Украины во взаимодействии с Координационной группой при ГУ СБУ в Киеве и Киевской области проведет в столице 11 ноября межведомственное тактико-специальное обучение.

Как сообщает пресс-центр ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, тренировки пройдут в Голосеевском районе на базе Национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ, Киев) в условиях максимально приближенных к реальным.

"Планируется проверить степень защиты объекта с массовым пребыванием людей при возникновении террористических угроз. В учениях также примут участие отдельные силы и средства УГО, Нацгвардии, Нацполиции, ГСЧС и представителей государственной власти", - говорится в сообщении в Facebook.

Отмечается, что во время проведения учений возможно временное локальное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

В связи с этим СБУ просит граждан иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

"СБУ призывает гостей и жителей столицы сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам и должным образом реагировать на законные действия правоохранителей", - подчеркнули в ведомстве.