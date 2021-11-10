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12:06 10.11.2021

Сухая и прохладная погода с ночными морозами сохранится в Украине в ближайшие дни

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Сухая и прохладная погода с ночными морозами сохранится в Украине в ближайшие дни

В ближайшие сутки над территорией Украины продолжит господствовать арктический воздух, в поле высокого атмосферного давления сохранится сухая и прохладная погода, сообщил Укргидрометцентр.

В четверг в Украине без осадков.

Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 4-9° тепла, на крайнем западе страны и юге Одесской области 10-13°; в восточных областях ночью 5-10° мороза, днем 1-6° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 1-3° мороза, днем 5-7° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 11 ноября самая высокая температура днем была 18,5 в 2010г., самая низкая ночью -13,9 в 1897, 1993 годах.

В пятницу в Украине без осадков.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью от 3° тепла до 2° мороза, в Карпатах 3-8° мороза; днём 4-9° тепла, на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 12°.

В Киеве в пятницу без осадков. Ветер юго-западный, 5-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8° .

Теги: #погода #прогноз
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