Прибывший в Вашингтон Кулеба на всех встречах будет обсуждать безопасность Украины, "Северный поток-2", привлечение инвестиций

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прибыл в Вашингтон, где пройдет заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США, которая закрепит новый уровень стратегического партнерства и поддержку страны со стороны США, сообщает пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"На всех встречах будут три сквозные темы. Первая: безопасность Украины, в частности в контексте напряженности, которую мы видим на востоке и в Беларуси. Второе: энергетическая безопасность Украины как неотъемлемая составляющая более широкого контекста безопасности. Будем обсуждать "Северный поток 2". Третье: экономическое развитие Украины, привлечение американских инвестиций, больше торговли между нашими государствами", - рассказал министр в ходе общения с украинскими СМИ по прибытию в Вашингтон.

Кулеба подчеркнул, что эти три темы сводятся к безопасности и благосостоянию каждого гражданина Украины.

Кроме того, министр отметил важность подписания новой Хартии стратегического партнерства Украины и США.

"В ней есть ряд положений по противодействию российской агрессии, которые нам было важно зафиксировать. Это свидетельствует об абсолютной необратимости американской политики поддержки Украины в противодействии российской агрессии", - сказал Кулеба.

По его словам, документ "зацементирует американскую политику на годы вперед", и поддержка Украины со стороны США останется "незыблемой как минимум на следующие десять лет".

Кулеба добавил, что в этом году между Украиной и США проходит беспрецедентное количество контактов, и сегодня состоится уже четвертая встреча главы МИД Украины с государственным секретарем США.

У главы МИД Украины также будут встречи в Пентагоне и Совете национальной безопасности США, встречи с экспертными кругами и американскими СМИ.

Как сообщалось, заседание Комиссии стратегического партнерства Украина - США состоится 10 ноября в Вашингтоне. Кроме прочего, планируется подписание новой Хартии стратегического партнерства.