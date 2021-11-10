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11:18 10.11.2021

Школьники в Киеве продолжат обучение в дистанционной форме – Кличко

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Школьники в Киеве продолжат обучение в дистанционной форме – Кличко

Ученики школ, в том числе начальной школы, продолжат обучение в дистанционном режиме из-за ухудшения ситуации с распространением коронавирусной инфекции, заявил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Количество заболевших детей увеличивается. Поэтому на следующей неделе ученики, в частности, младшей школы (1-4 классов), за парты еще не вернутся. И продолжат обучение в дистанционном режиме", - сказал Кличко на онлайн-брифинге в среду.

Он уточнил, что по состоянию на 10 ноября в киевские больницы с коронавирусом или подозрением на него госпитализированы 85 детей, в том числе четверо – в реанимации.

"Такого количества детей в больницах не было во все предыдущие волны вируса", - подчеркнул городской голова.

Теги: #киев #дистанционное_обучение #школы
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