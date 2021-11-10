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10:55 10.11.2021

МВД Грузии сообщает о задержании почти полусотни участников акций оппозиции в Тбилиси

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МВД Грузии сообщает о задержании почти полусотни участников акций оппозиции в Тбилиси

На акциях оппозиции в среду в Тбилиси задержаны 46 граждан, сообщил журналистам начальник патрульной полиции Грузии Важа Сирадзе.

"Задержания были осуществлены в связи с нарушением участниками акций общественного порядка. В частности, участники акций отказывались освободить проезжую часть", - сказал Сирадзе.

Оппозиция на акциях протеста в Тбилиси требует госпитализации бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили, находящегося в тюремной больнице, в гражданскую клинику.

Теги: #грузия #оппозиция #задержание
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