Заседание СНБО будет посвящено ситуации на границе с Беларусью - Данилов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - сказал Данилов журналистам в Киеве в среду.