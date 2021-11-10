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10:53 10.11.2021

Заседание СНБО будет посвящено ситуации на границе с Беларусью - Данилов

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Заседание СНБО будет посвящено ситуации на границе с Беларусью - Данилов

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины в среду будет посвящено ситуации, которая сложилась на границе с Беларусью, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Вчера было два больших совещания. Первое совещание было в Главном управлении разведки Министерства обороны, потом было большое совещание у президента. Президент принял решение: сегодня - заседание СНБО. Именно по этому поводу один из вопросов", - сказал Данилов журналистам в Киеве в среду.

Теги: #снбо #граница #беларусь
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