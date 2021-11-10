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10:42 10.11.2021

Начальные классы во Львове вернутся на очное обучение с 15 ноября

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Начальные классы во Львове вернутся на очное обучение с 15 ноября

Начальные классы во Львове вернутся к обучению в очной форме с понедельника, 15 ноября, сообщил городской голова Львова Андрей Садовый в своем телеграм-аккаунте.

"Завершили заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. С понедельника, 15 ноября, для учеников 1-4 классов возобновляется очная форма обучения", – написал Садовый.

Остальные карантинные ограничения продлены еще на две недели, до 29 ноября.

"Медики отмечают, что наши карантинные меры дают возможность стабилизировать стремительную динамику распространения вируса. Но пока еще рано говорить о спаде эпидемии", – написал мэр Львова.

Следующее заседание городской комиссии по ЧС во Львове запланировано на пятницу, 12 ноября.

Теги: #львов #учеба
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