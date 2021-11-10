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10:21 10.11.2021

Вакцинироваться от COVID-19 в Украине можно почти в 1200 медучреждений

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Вакцинироваться от COVID-19 в Украине можно почти в 1200 медучреждений

Безоплатно вакцинироваться от COVID-19 можно в 1174 медучреждениях, которые имеют соответствующий контракт с Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ), напомнил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

"Привиться можно в пунктах прививки или в центрах массовой вакцинации. В этих центрах работают медработники медучреждений, которые подписали соответствующие соглашения с НСЗУ. Сейчас таких медучреждений 1174, из них 65 частных и 14 ФЛП", - сказал он на брифинге в среду.

Ляшко напомнил, что с начала вакцинальной кампании от COVID-19 НСЗУ выплатила медучреждениям 397 млн грн за проведение прививок. Лидерами по выплате за вакцинацию является Киев (учреждения здравоохранения только за проведенную вакцинацию получили более 62 млн грн) и Днепропетровская область (более 37 млн грн).

Кроме того, министр сообщил, что в настоящее время уже более 78% украинцев или более 32 млн граждан заключили декларации с врачами, которые оказывают первичную медицинскую помощь.

За последние три месяца декларации с врачами заключили 1 млн украинцев.

Больше всего пациентов с декларациями в Киевской области – более 95%, в Хмельницкой области – более 91%, во Львовской – более 90%.

Теги: #вакцинация #covid_19
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