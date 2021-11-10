Адвокатов Саакашвили не пускают в Глданскую тюрьму – нардеп Ясько

Адвокатов экс-президента Грузии, гражданина Украины Михеила Саакашвили не пускают в тюрьму в Глдани (район в Тбилиси) и не сообщают о местонахождении их клиента, сообщила депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько.

"По состоянию на данный момент: с утра адвокаты находятся у ворот Глданской тюрьмы, но их не пускают внутрь и не сообщают, где находится Михеил Саакашвили. Есть информация, что сегодня запланировано (якобы) судебное заседание по одному из дел Михеила", - сообщила Ясько на своей странице в Facebook в среду утром.

Также она подчеркнула, что сейчас у нее отсутствует информации, "где состоится судебное заседание (в суде или внутри тюрьмы), и состоится ли оно вообще".

Как сообщалось, 8 ноября, Саакашвили был перевезен на госпитализацию в тюремную больницу в Тбилиси. Позже депутат Верховной Рады и гражданская супруга Саакашвили Елизавета Ясько уточнила, что госпитализация Саакашвили была произведена без согласования с родственниками и адвокатами.

Во внешнеполитическое ведомство Грузии была передана официальная нота МИД Украины по этому поводу.

9 ноября адвокат Саакашвили Бека Басилая сообщил со ссылкой на представителя Тбилисского городского суда, что его клиент должен присутствовать в суде 10 ноября.

Ранее министр юстиции Грузии Рати Брегадзе заявил, что его ведомство не рекомендует проводить процесс в суде и предлагает сделать это в тюрьме. По словам министра, Минюст дает такую рекомендацию ради безопасности самого Саакашвили.

Саакашвили тайно прибыл в Грузию 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. В настоящее время Саакашвили находится в тюрьме в городе Рустави.

В Грузии Саакашвили проходит по нескольким уголовным делам. Представители грузинских властей неоднократно заявляли, что задержат его сразу, как только он перейдет границу. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.