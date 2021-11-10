Погибших и пострадавших вследствие пожара в ночном клубе в Одессе нет

В результате пожара в ночном клубе TrueMan в Одессе никто не пострадал, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

"Погибших и пострадавших нет. Причина пожара и ущерб – устанавливаются", - указывается в сообщении.

Как сообщалось, возгорание в помещении клуба на пляже "Дельфин" возникло вечером во вторник, 9 ноября. Огонь охватил площадь около 400 кв.м.

От ГСЧС привлекались 6 единиц техники и 22 спасателя. Пожар был локализован в 23:32 и ликвидирован в 00:15.