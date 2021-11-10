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09:25 10.11.2021

Польша будет добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Беларусь

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Польша будет добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Беларусь

Президент Польши Анджей Дуда выступил с предложением запретить полеты в небе стран ЕС для авиакомпаний, которые доставляют мигрантов в Беларусь, сообщил, выступая во вторник в сейме, польский премьер Матеуш Моравецкий.

"Президент предложил немедленно запретить возможность осуществления полетов в европейском небе тем авиакомпаниям, которые обеспечивают транспортировку мигрантов на территорию Беларуси", - сказал он.

"Мы будем добиваться введения такого запрета", - добавил премьер на чрезвычайном заседании сейма, посвященного ситуации на польско-белорусской границе.

Ситуация на польско-белорусской границе осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Теги: #польша #авиаперелеты #беларусь
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