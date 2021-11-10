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09:11 10.11.2021

Пандемия не закончилась, французам нужно вакцинироваться - Макрон

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Пандемия не закончилась, французам нужно вакцинироваться - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал 6 млн все еще не привитых от COVID-19 сограждан сделать прививку.

"Вакцинируйтесь, чтобы защитить себя. Вакцинированный человек имеет в 11 раз меньше шансов оказаться в больнице в отделении интенсивной терапии", - сказал Макрон в ходе обращения к гражданам.

По его словам, 6 млн французов, которые не получили ни одной дозы вакцины от COVID-19, должны проявить ответственность и согласиться на вакцинацию.

Кроме того президент Франции объявил, что с 15 декабря действие санитарных пропусков у лиц старше 65 лет будет продлено только в том случае, если они получат бустерную дозу вакцины.

"Мы еще не покончили с пандемией", - добавил глава государства.

"Нам придется жить с вирусом и его штаммами до тех пор, пока население планеты не будет иммунизировано", - продолжил Макрон.

Между тем телеканал БФМ-ТВ сообщает, что ряд оппозиционных французских политиков выразили мнение, что Макрон использовал свое обращение к нации в качестве предвыборной речи. В частности, такого мнения придерживается лидер ультраправых Марин Ле Пен.

Оппоненты президента отмечают, что в ходе обращения к нации он уделил сравнительно мало внимания теме коронавируса и быстро перешел к другим темам.

Теги: #вакцинация #франция
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