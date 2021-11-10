Высадка астронавтов на Луну планируется не ранее 2025 года - NASA

Высадка американских астронавтов на Луне произойдёт не ранее 2025 года, сообщил в ходе телеконференции космического управления администратор NASA Билл Нельсон.

"Мы потеряли 7 месяцев из-за судебного разбирательства, это сместило высадку людей, как минимум, до 2025 года, но перед этой высадкой будет совершена посадка космического корабля без экипажа на лунной поверхности, незадолго до высадки людей", - заявил Нельсон.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.