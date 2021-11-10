События

08:45 10.11.2021

Высадка астронавтов на Луну планируется не ранее 2025 года - NASA

1 мин читать
Высадка астронавтов на Луну планируется не ранее 2025 года - NASA

Высадка американских астронавтов на Луне произойдёт не ранее 2025 года, сообщил в ходе телеконференции космического управления администратор NASA Билл Нельсон.

"Мы потеряли 7 месяцев из-за судебного разбирательства, это сместило высадку людей, как минимум, до 2025 года, но перед этой высадкой будет совершена посадка космического корабля без экипажа на лунной поверхности, незадолго до высадки людей", - заявил Нельсон.

Программа Artemis была обнародована в сентябре 2020 года. Ее главная цель - возвращение, спустя 55 лет, человека на лунную поверхность в 2024 году, строительство окололунной станции и подготовка условий для возможной колонизации Луны в будущем.

Теги: #сша #астронавты #высадка #луна
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 10.11.2021
Ермак обсудил с политическим директором МИД Великобритании и вице-президентом Института мира США ситуацию в Украине и вызовы, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2"

Ермак обсудил с политическим директором МИД Великобритании и вице-президентом Института мира США ситуацию в Украине и вызовы, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2"

07:32 10.11.2021
ВВС Китая провели патрулирование Тайваньского пролива в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань

ВВС Китая провели патрулирование Тайваньского пролива в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань

06:58 10.11.2021
Pfizer и BioNTech запросили разрешение американского медрегулятора применять бустерную дозу вакцины против COVID-19 для граждан США старше 18 лет

Pfizer и BioNTech запросили разрешение американского медрегулятора применять бустерную дозу вакцины против COVID-19 для граждан США старше 18 лет

06:00 10.11.2021
США призывают Грузию дать Саакашвили возможность получить медпомощь

США призывают Грузию дать Саакашвили возможность получить медпомощь

02:27 10.11.2021
Премьер Грузии побывал на борту флагмана 6-го флота ВМС США, заявил о готовности помогать НАТО в Черном море

Премьер Грузии побывал на борту флагмана 6-го флота ВМС США, заявил о готовности помогать НАТО в Черном море

23:27 09.11.2021
Вертолёт Ingenuity совершил полёт над поверхностью Красной планеты - NASA

Вертолёт Ingenuity совершил полёт над поверхностью Красной планеты - NASA

18:45 09.11.2021
VW, Toyota, BMW не готовы взять обязательство о нулевых выбросах к 2040 году — FT

VW, Toyota, BMW не готовы взять обязательство о нулевых выбросах к 2040 году — FT

12:58 09.11.2021
Кулеба: мощные союзники и партнеры Украины готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

Кулеба: мощные союзники и партнеры Украины готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

07:25 09.11.2021
Пентагон: Китай препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

Пентагон: Китай препятствует действиям США в Индо-Тихоокеанском регионе

06:52 09.11.2021
США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

США и Румыния договорились сотрудничать по вопросам безопасности на Черном море

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кипр и Эстония сохранили возможность въезда для украинцев

В Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло – Минздрав

На пляже "Дельфин" в Одессе горит ночной клуб TrueMan

Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Исследователи заявили о возможном повышении общемировой температуры на 2,4 градуса к 2100 году

ПОСЛЕДНЕЕ

Погибших и пострадавших вследствие пожара в ночном клубе в Одессе нет

Кипр и Эстония сохранили возможность въезда для украинцев

Польша будет добиваться запрета на полеты над странами ЕС для авиакомпаний, замеченных в доставке мигрантов в Беларусь

Пандемия не закончилась, французам нужно вакцинироваться - Макрон

В Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло – Минздрав

Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250,8 млн

Землетрясение магнитудой 1,8 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Минске обвинили поляков в применении силы при вытеснении мигрантов со своей территории

С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

10 ноября: Какой сегодня праздник

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА