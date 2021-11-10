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08:34 10.11.2021

Ермак обсудил с политическим директором МИД Великобритании и вице-президентом Института мира США ситуацию в Украине и вызовы, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2"

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Ермак обсудил с политическим директором МИД Великобритании и вице-президентом Института мира США ситуацию в Украине и вызовы, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2"

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак обсудил с политическим директором МИД Великобритании сэром Тимоти Барроу и с вице-президентом Института мира США, бывшим послом Соединенных Штатов в Украине Уильямом Тейлором ситуацию на Донбассе и в акватории Черного и Азовского морей, вызовы, связанные с реализацией проекта "Северный поток – 2", а также дальнейшие политические контакты, сообщили в Офисе президента Украины.

Ермак и Барроу обсудили график дальнейших политических контактов и подготовку к проведению первого заседания Диалога стратегического партнерства.

Руководитель ОП и политический директор МИД Великобритании обменялись мнениями относительно ситуации безопасности на востоке и вокруг Украины, дальнейшего взаимодействия в развитии оборонных способностей нашего государства и в сфере энергетики. В ОП уточнили, что речь шла о вызовах для европейского региона в связи с реализацией проекта "Северный поток – 2".

Отмечается, что во время встречи Ермака и Тейлора, собеседники обменялись мнениями относительно ситуации в области безопасности вокруг Украины, обсудили возможные шаги для восстановления свободы судоходства в районе Черного и Азовского морей, а также вопросы энергетической безопасности в Европе, в частности, в контексте реализации проекта "Северный поток – 2".

Руководитель ОП проинформировал Тейлора о подготовке Украины к Саммиту лидеров за демократию, в котором примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

В ОП напомнили, что в США находится украинская делегация по участию в заседании Комиссии стратегического партнерства Украина – США, которое состоится 10 ноября. В состав делегации вошли первый вице-премьер-министр – министр экономики Украины Юлия Свириденко, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, заместитель министра экономики Тарас Качка, заместитель министра юстиции Украины Валерия Коломиец, заместитель министра обороны Украины Анатолий Петренко, заместитель министра культуры Тарас Шевченко и заместитель министра здравоохранения Алексей Яременко.

Теги: #великобритания #сша #ермак
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