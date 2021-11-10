Число выявленных заражений COVID-19 в мире превысило 250,8 млн

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире на утро среды возросло до 250 млн 836 тыс. 19, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире после заражения COVID-19 скончались 5 млн 63 тыс. 872 человека.

В число стран с более чем 20 млн случаев заражения COVID-19 по-прежнему входят США, Индия и Бразилия.

Лидерство по числу заразившихся и скончавшихся сохраняют США, где выявлено 46 млн 693 тыс. 102 инфицированных COVID-19. Количество летальных исходов составило 757 тыс. 291.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 34 млн 377 тыс. 113. Число умерших от последствий заражения вирусом в стране выросло до 461 тыс. 389 человек.

На третьем месте в мире по распространению коронавируса находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 21 млн 897 тыс. 25 заболевших, из них умерли 609 тыс. 756 человек.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро среды 651,7. В США на 1 млн жителей скончались 2 тыс. 333 человека, в Индии - 330, Бразилии - 2 тыс. 842.