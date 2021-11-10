В Украине за сутки зафиксировано 23 283 новых случая заболевания СOVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло – Минздрав

В Украине по состоянию на утро среды зафиксировано 23 283 новых случая заболевания COVID-19, выздоровело 16 277 человек, 816 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"За сутки 09 ноября в Украине: зафиксировано 23 283 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 1 539, медработников – 529); 267 401 человек был вакцинирован против COVID-19. Одну дозу получили 150 663 человека, полностью иммунизированы – 116 738 человек. Также за минувшие сутки: госпитализировано – 5 696 человек; летальных исходов – 816; поправилось – 16 277 человек", - сообщил Минздрав Украины в Telegram-канале.

Днем ранее, 9 ноября сообщалось о 18 988 новых инфицированных СOVID-19, 8 ноября зафиксировано 13 068 новых случаев заболевания СOVID-19, 7 ноября было зафиксировано 17 419 новых случаев заболевания СOVID- 19, 6 ноября зафиксировано 25 063 новых случаев заболевания СOVID-19, 5 ноября зафиксировано 26 488 новых случаев заболевания СOVID-19, 4 ноября зафиксировано 27 377 новых случаев заболевания СOVID-19, 3 ноября сообщалось о 23 393 новых инфицированных коронавирусной болезнью, 2 ноября зафиксировано 19 455 новых случаев заболевания СOVID-19, 1 ноября зафиксировано 13 936 новых случаев заболевания СOVID-19.

За все время пандемии в Украине: заболело – 3 130 772 человека; выздоровело – 2 553 842 человека; летальных случаев – 74 206.

С начала вакцинальной кампании привито 11 697 386 человек, из них получили одну дозу – 11 697 384 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 8 154 792 человека (из них два человека получили одну дозу за границей). Всего проведено 19 852 176 прививок.

Источник: https://moz.gov.ua/article/news/operativna-informacija-pro-poshirennja-koronavirusnoi-infekcii-2019-cov19