Землетрясение магнитудой 1,8 балла произошло в Ивано-Франковской области

В Ивано-Франковской области во вторник 9 ноября, зафиксировано землетрясение магнитудой в 1,8 балла, сообщила пресс-служба ГСЧС.

"9 ноября в 14.07 измерительными приборами сейсмической станции "Львов" вблизи с. Пнев Надвирнянского района был зафиксирован подземным толчком на глубине 3,8 км магнитудой 1,8 балла (не чувствуется на поверхности человеком) без негативных последствий", – указывается в сообщении на сайте ведомства в среду.

В ГСЧС отметили, что обращений от граждан не поступало.

Всего в течение 2021 года с территории Надворнянского района Ивано-Франковской области зарегистрированы землетрясения 30 марта, 11 мая, 4 и 8 июня, 29 октября, с магнитудами 2,5, 2,6, 2,1, 2,5 и 2,5 баллов соответственно.