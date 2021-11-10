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07:51 10.11.2021

В Минске обвинили поляков в применении силы при вытеснении мигрантов со своей территории

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В Минске обвинили поляков в применении силы при вытеснении мигрантов со своей территории

В государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что сотрудники польских силовых структур в ночь на среду с применением силы вытеснили нескольких нелегальных мигрантов со своей территории.

"Сегодня ночью, 10 ноября, в стихийном лагере беженцев на белорусско-польской границе обнаружены четверо мужчин, курдов по национальности. У всех имелись различные травмы и следы применения физического насилия. Со слов беженцев, их задержали на территории Польши, где они пытались попросить защиты и предоставления статуса беженца", - говорится в сообщении в телеграм-канале ГПК в среду.

Пострадавшим беженцам оказана необходимая помощь, отмечается в сообщении.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с беларусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в Евросоюз. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Утром в среду польские СМИ сообщали, что две многочисленные группы нелегальных мигрантов пробрались за минувшие сутки с территории Беларуси в Польшу. Пограничники подтвердили эту информацию и добавили, что часть людей удалось вернуть к линии границы. Поиски остальных продолжаются. Пресс-секретарь пограничного отряда майор Екатерина Зданович рассказала радио "Белосток", что в обоих случаях произошло силовое форсирование заграждений на границе.

Теги: #граница #ситуация #беларусь
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