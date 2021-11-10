ВВС Китая провели патрулирование Тайваньского пролива в ответ на визит конгрессменов США на Тайвань

ВВС Китая осуществили боевое патрулирование в зоне Тайваньского пролива, чтобы продемонстрировать высокую степень боеготовности страны, сообщил представитель Восточного военного округа Китая Ши И.

"Тайвань является частью территории Китая. Военная операция, организованная силами округа, является ответом на серьезные ошибки, допущенные заинтересованными странами в тайваньском вопросе, и действия сепаратистских сил "независимости Тайваня", - заявил он.

Ши И подчеркнул, что "это необходимая мера для защиты национального суверенитета". "Войска округа постоянно находятся в состоянии повышенной готовности и примут все необходимые меры для решительного противодействия всем провокационным актам, которые ставят под угрозу основные интересы Китая и подрывают мир и стабильность в Тайваньском проливе", - добавил он.

Ранее тайваньские СМИ сообщили, что вечером 9 ноября на Тайвань военным самолетом прибыла делегация конгрессменов США.

В связи с этим представитель Минобороны КНР завил протест и подчеркнул, что это является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая", и потребовал от Вашингтона "прекратить провокационные действия".

С аналогичным заявлением выступила представитель Канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чжу Фэнлянь. Она предупредила, что "никому не следует недооценивать решимость, волю и возможности народа Китая по защите государственного суверенитета и территориальной целостности страны".