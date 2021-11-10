С начала суток на Донбассе соблюдается режим тишины

С начала текущих суток на Донбассе соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"По состоянию на 7.00, 10 ноября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в среду.

За прошедшие сутки, 9 ноября, со стороны противника зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня.

"Потерь среди личного состава Объединенных сил нет. Украинские защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы", – говорится в сообщении.