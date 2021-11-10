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04:42 10.11.2021

В течение дня работы чат-бота DrugHunters поступило 52 обращения от граждан – Белошицкий

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В течение дня работы чат-бота DrugHunters поступило 52 обращения от граждан – Белошицкий

За день работы чат-бота DrugHunters в полицию поступило 52 обращения от граждан на закладки в разных городах Украины, сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Есть первые результаты работы чат-бота DrugHunters. В настоящее время по городам поступило 52 обращения от граждан. Львиная доля из них – проверить работу чат-бота", – написал он на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

По словам Белошицкого, в Кропивницком патрульные уже обнаружили закладки в местах указанных гражданами.

"На чат-бот поступило обращение о подозрительном свертке, спрятанном в трубе ограды. Это была закладка", – сказано в сообщении.

Также в Житомире очевидец сообщил, что подозреваемый мужчина оставил закладки у входа в подъезд дома. Прорабатывая обращение, патрульные обнаружили 2 бумажных свертка.

"Отмечу, что пилотные версии чат-бота DrugHunters работали во Львове и Одессе и доказали свою эффективность. С помощью этой программы мы обнаружили сотни мест с закладками, а также задерживали распространяющих их лица. Работаем дальше ради безопасности на улицах", – добавил Белошицкий.

 

Теги: #drughunters #обращение
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