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03:38 10.11.2021

Варшава намерена предложить ЕС ужесточить санкции в отношении Минска

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Варшава намерена предложить ЕС ужесточить санкции в отношении Минска

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил во вторник о намерении Варшавы поставить перед руководством ЕС вопрос об ужесточении санкций в отношении Беларуси.

"Мы выступаем за ужесточение санкций. Я внес такое предложение и завтра повторю его председателю Европейского совета Шарлю Мишелю - не стоит ждать декабря (на этот срок запланировано очередное заседание Европейского совета - ИФ), а встретиться раньше, пусть и дистанционно", - сказал премьер, выступая на чрезвычайном заседании сейма по ситуации на польско-беларусской границе.

Ситуация на границе двух стран осложнилась в минувший понедельник, когда к границе с Польшей с беларусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. Польские официальные лица назвали происходящее самым сложным моментом с начала кризиса на границе.

Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в Евросоюз, но получают отказ.

Президент Беларуси Александр Лукашенко после острой международной реакции на майский инцидент с самолетом Ryanair заявил, что теперь западные страны будут самостоятельно осуществлять контроль за наркотрафиком и незаконной миграцией.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называет это гибридной агрессией. Той же позиции придерживается и Еврокомиссия.

Теги: #санкции #предложение #польша #беларусь
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