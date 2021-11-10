На пляже "Дельфин" в Одессе горит ночной клуб TrueMan

Во вторник вечером в ночном клубе TrueMan в Одессе возник пожар, который охватил 400 кв. м. здания. Спасатели продолжают тушение, пострадавших нет, сообщило местное интернет-издание Думская.

"В эти минуты на пляже "Дельфин" горит популярный ночной клуб TrueMan… огонь охватил площадь около 400 кв.м. Погибших и пострадавших нет", – сообщает издание в ночь на среду, со ссылкой на пожарных.

Отмечается, что информация о возгорании поступила в 22:47.

На месте сейчас работают пожарные.