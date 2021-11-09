Вертолёт Ingenuity совершил полёт над поверхностью Красной планеты - NASA

Вертолёт Ingenuity совершил свой 15-й полёт над поверхностью Красной планеты, преодолев в общей сложности отметку в три километра с начала своей миссии на Марсе, сообщила Лаборатория реактивного движения NASA в Twitter.

"Вертолёт успешно завершил свой 15-й полёт на Марсе, его продолжительность составила 128,8 секунд. Предварительная оценка места приземления показывает, что аппарат сел в запланированной области посадки. Ingenuity сделала снимки, представляющие научный интерес, в скором времени они будут проанализированы", - говорится в сообщении NASA.

Согласно плану NASA, вертолёт должен был преодолеть 406 метров за 130 секунд полёта при скорости 5 м/с. После чего Ingenuity должен был сделать изображения Марса в высоком разрешении с помощью 13-мегапиксельной камеры и передать их на Землю. Высота полёта над поверхностью составила около 12 метров.

Отмечается, что вертолёт возвращается к месту своего первого полёта - местности братьев Райт. Всего обратный путь к местности братьев Райт займёт от 4 до 7 полётов. Сначала вертолёт будет двигаться на Север, а затем повернёт на Запад к кратеру Езеро.

Этот полёт стал вторым в условиях низкой плотности воздуха, характерной для летнего сезона на Марсе. При такой плотности требуется скорость не менее 2700 вращений лопастей в минуту. Перед предыдущим, 14-м полётом, специалисты провели тест, в ходе которого вертолёт развил скорость вращения лопастей в 2800 в минуту. По итогам теста было выявлено, что увеличенная скорость вращений не вызывает негативно влияющих на аппарат вибраций, и все подсистемы работают штатно.

За все время пребывания на Красной планете вертолет, совершив уже 15 полетов, пролетел в общей сложности более 3 км, находясь в целом над поверхностью Марса почти 27 минут. Самым протяженным был 9-й полет, тогда он пролетел 625 метров. В ходе первого полета на Марсе 19 апреля вертолет поднимался на высоту всего трех метров и провел над поверхностью Марса 39 секунд.

Аппарат Ingenuity 1,2 метра в диаметре и весом 1,8 кг оснащен двумя камерами, способен зависать в воздухе на 20-30 секунд для фотографирования местности.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля.

Американская автоматическая межпланетная станция к Марсу была запущена 30 июля прошлого года.

Perseverance является уже пятым американским марсоходом, который NASA отправило для изучения Красной планеты.