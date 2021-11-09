В Харькове пьяная мать уронила годовалую дочку, полиция забрала ребенка

Харьковские полицейские, увидев на одном из телеграм-каналов видеозапись, как женщина с явными признаками алкогольного опьянения переходит дорогу с маленьким ребенком на руках и роняет его, установила личность женщины и изъяла у нее ребенка.

"Ею оказалась 36-летняя местная жительница, состоящая на учете службы по делам детей. Гражданка неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Медики, приехавшие к женщине домой вместе с инспектором сектора ювенальной превенции Харьковского РУП №2 и директором службы по делам детей, обнаружили на теле девочки телесные повреждения, полученные ею, вероятно, вследствие падения. Правоохранители приняли решение забрать ребенка. Девочку передали в детское отделение харьковской городской больницы №4. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает.

Информация о происшедшем зарегистрирована в Едином учете. Решается вопрос о привлечении матери к административной ответственности.