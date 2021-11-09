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21:48 09.11.2021

Франция возобновит строительство АЭС, чтобы обеспечить энергетическую независимость - Макрон

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Франция возобновит строительство АЭС, чтобы обеспечить энергетическую независимость - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил во вторник, что его страна впервые за много лет будет строить АЭС, чтобы снизить зависимость от импорта энергоносителей.

"Впервые за десятилетия мы будем строить АЭС. Также мы будем продолжать работу над возобновляемыми источниками энергии", - сказал он в ходе телеобращения к согражданам.

По словам Макрона, такие меры помогут Франции "получить энергетическую независимость и обеспечить достаточно электроэнергии".

Теги: #макрон #франция #энергетика
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