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20:58 09.11.2021

Саакашвили отказался общаться через стеклянный барьер с грузинским инспектором, прибывшим опросить его о грубом обращении

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Саакашвили отказался общаться через стеклянный барьер с грузинским инспектором, прибывшим опросить его о грубом обращении

Находящийся в тюрьме экс-президент Грузии Михеил Саакашвили отказался общаться через стеклянный барьер со следователем госинспектора страны Георгием Микеладзе, который приехал опросить Саакашвили в связи с сообщениями о грубом обращении со стороны сотрудников пенитенциарной службы.

Как сообщил Микеладзе журналистам, стеклянный барьер был установлен, по утверждению администрации учреждения, в рамках антикоронавирусных мер. В связи с желанием экс-президента дать показания без барьера ведется работа над поиском альтернативных путей для проведения его опроса.

"Саакашвили выразил готовность сотрудничать со следствием. Он согласился, чтобы была запрошена от пенитенциарной службы, министерства юстиции и других учреждений информация о нем персонального характера", - сказал Микеладзе.

По его словам, Саакашвили согласился и на медицинскую экспертизу, но с участием приглашенных им экспертов.

Микеладзе также заявил, что слышал на территории учреждения выкрики в адрес Саакашвили со стороны других заключенных. "Подтверждаю, что я слышал определенные выкрики в направлении третьего президента Грузии", - сказал он.

Ранее во вторник стало известно, что служба государственного инспектора Грузии приступила к расследованию фактов возможного бесчеловечного и унижающего достоинство обращения с находящимся в заключении Саакашвили. В распространенном заявлении службы говорится, что в рамках расследования будет опрошен Саакашвили, проведена медицинская экспертиза.

Расследование начато на основании поступивших от аппарата омбудсмена Грузии сообщений и информации СМИ и социальных сетей.

Инспекция запросила у пенитенциарной службы Грузии записи камер видеонаблюдения за 8 ноября, где зафиксировано перемещение Саакашвили из тюрьмы в Рустави в тюремную больницу в Тбилиси.

Накануне представители омбудсмена Грузии, а также адвокаты Саакашвили сообщили журналистам, что Саакашвили вывели из машины силой.

Экс-президент, который является в Грузии фигурантом нескольких уголовных дел, тайно прибыл в республику 29 сентября. 1 октября он был задержан в Тбилиси. Свое задержание Саакашвили считает незаконным, а обвинения в его адрес сфальсифицированными.

Теги: #следователь #грузия #саакашвили #общение
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