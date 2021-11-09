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20:54 09.11.2021

В Канаде одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для людей старше 18 лет

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В Канаде одобрили бустерную дозу вакцины Pfizer от COVID-19 для людей старше 18 лет

Министерство здравоохранения Канады одобрило применение бустерной дозы вакцины компаний Pfizer-BioNTech от коронавируса для людей старше 18 лет, сообщает телеканал CBC.

Дополнительную - третью - дозу можно получить спустя шесть месяцев после первых двух прививок.

Телеканал отмечает, что третья доза необходима для поддержания на высоком уровне защиту от заражения коронавирусом.

В конце октября Канадский Национальный консультативный комитет по иммунизации (NACI) рекомендовал бустерную дозу только для лиц из групп повышенного риска, в частности людей старше 70 лет и сотрудников медучреждений.

За время пандемии в Канаде выявили более 1,74 млн случаев заражения COVID-19, около 29 тыс. из них имели летальный исход.

Теги: #коронавирус #канада #вакцина
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