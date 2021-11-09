Гройсман: Мотивировать к прививке против коронавируса нужно даже тех, кто купил поддельный сертификат

Ключевой целью власти сегодня должно стать сохранение жизни украинцев и введение комплекса мотивационных мероприятий – в том числе в отношении тех, кто ошибся и по разным причинам приобрел поддельный сертификат о вакцинации против COVID-19, считает экс-премьер-министр Украины, лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

По его словам, еженедельно Украина теряет "небольшой городок", ежедневно – "стадион", а вакцинация – единственное противодействие этим потерям. Именно поэтому доступ к прививке должны получить все желающие.

"Каждый человек имеет право на ошибку. Приобрел он подделку. Но задача какая? Спасти жизнь! Именно поэтому человек должен получить право прийти к врачу, сообщить о поддельном сертификате и привиться. А полиция уже пусть дальше проверяет (происхождение документов - ИФ)", – сказал Гройсман в эфире "Украина 24" во вторник.

По его убеждению, в условиях, когда вакцинация в стране фактически провалена, а власть потеряла время для закупки вакцин и проведения качественной разъяснительной работы, любой метод поощрения – работает.

"Не нужно людей разделять – кто вакцинировался, кто нет. Людям нужно давать мотивацию к защите, даже средства – это точно повысит количество вакцинированных. Обеспечьте вакцинами, проведите разъяснительную работу, обеспечьте полный доступ к вакцинам не только в городах, но и в небольших громадах. А дальше – кислород в больнице, восстановление ритмичности финансирования учреждений здравоохранения, предоставление бесплатных пакетов противоковидного лечения для людей, которые болеют дома", - подчеркнул политик.

Отдельно он отметил организацию тестирования на коронавирус в школах и заведениях высшего и профессионального образования.

"Они (образовательные учреждения – ИФ) закрываются, у нас будет провал в качестве образования. Можно же сделать смешанные формы обучения, а в школах принимать меры по выявлению ковида. Речь о тестировании! Это маленькие средства. Мы тратим миллиарды на лечение и теряем людей", – резюмировал экс-премьер.