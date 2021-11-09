Российские наемники дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе с начала текущих суток, 9 ноября, дважды нарушили условия режима прекращения огня и обстреляли позиции Вооруженных сил Украины из стрелкового оружия, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, сообщает штаб операции Объединенных сил во вторник.

"С начала суток со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 2 нарушения режима прекращения огня. В районе населенного пункта Опытное противник совершил обстрел из стрелкового оружия. Вблизи Новоалександровки враг открывал огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

"Наши защитники открывали ответный огонь и заставили противника прекратить обстрелы. Подразделения Объединенных сил контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации",- подчеркивают в штабе ООС.