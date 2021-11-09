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19:16 09.11.2021

Исследователи заявили о возможном повышении общемировой температуры на 2,4 градуса к 2100 году

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Исследователи заявили о возможном повышении общемировой температуры на 2,4 градуса к 2100 году

Общемировая температура к концу столетия может подняться более чем на 2,4 градуса по Цельсию, то есть, больше, чем предполагалось до сих пор, говорится в отчете авторитетной исследовательской группы Climate action tracker (CAT).

По сообщению The Guardian, отчет представили во вторник на конференции по климату COP26 в Глазго.

Выводы CAT сильно отличаются от данных других исследователей, озвученных на первой неделе саммита: тогда сообщалось, что, если все страны выполнят взятые на себя долгосрочные климатические обязательства, то повышение мировой температуры можно будет удержать на отметке в 1,8-1,9 градуса Цельсия.

Однако согласно оценке CAT, если не принять дополнительных мер, то к концу этого столетия общемировая температура поднимется более чем на 2,4 градуса Цельсия, что существенно превышает лимит, установленный в Парижском соглашении. При таком повышении общемировой температуры экстремальные погодные явления, такие как засухи, наводнения, волны жары и ураганы, охватят всю планету.

Эксперты CAT считают, что к 2030 году количество вредных выбросов в атмосферу будет в два раза превышать то, которое необходимо для достижения цели в ограничение глобального потепления на отметке в 1,5 градуса.

Ранее ученые предупреждали о том, что, если температура поднимется больше чем на 1,5 градуса, то многие климатические изменения станут необратимыми.

Также аналитики CAT обнаружили несоответствие в обещаниях стран по борьбе с выбросами парниковых газов и реальными планами этих стран. Согласно отчету, если не принимать во внимание планы на будущее и учитывать только те меры, которые уже приняли страны, то общемировая температура может повыситься вообще на 2,7 градуса.

Парижское соглашение - международный договор, принятый в 2015 году, основной задачей которого является удержание прироста глобальной средней температуры ниже 2 градусов по Цельсию к 2100 году. Также участники соглашения выражают стремление вообще ограничить рост средней температуры 1,5 градусами по Цельсию.

COP26 началась в Глазго 31 октября и продлится до 12 ноября. Как ожидается, в мероприятии примут участие представители из почти 200 стран.

Теги: #климат #пессимизм #мир
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